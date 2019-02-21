В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория машинного обучения" разрабатывает систему сортировки мусора на базе нейросетей, которая будет делать это в несколько раз быстрее человека. Об этом рассказал ТАСС гендиректор компании, участвующей в рынке Нейронет Национальной технологической инициативы, Константин Синани.

"Мы занимаемся разработкой программно-аппаратного комплекса, включающего в себя вычислитель на основе нейронных сетей, который производит распознавание видов твердых бытовых отходов, и манипулятор, необходимый для осуществления перемещения распознанных объектов ТБО. Скорость работы такого манипулятора составит примерно один предмет в секунду. Человек тратит на один предмет шесть-семь секунд, и мы говорим только о начале смены, когда работник еще не успел устать, но даже если скорость будет сопоставима, стоимость системы сортировки на основе нейросетей, заменяющая, к примеру, трех человек, окупит себя примерно за полтора года", - пояснил Синани.

По его словам, без предварительной сортировки мусора (на металлический, стеклянный и пластиковый) на мусоросжигательных заводах создается дополнительная нагрузка на систему фильтрации воздуха при сжигании отходов. В конечном итоге это сказывается на стоимости эксплуатации предприятия, отметил Синани.

Компания уже смогла реализовать базовые алгоритмы распознавания отходов по категориям и ведет процесс поиска партнера из сектора непосредственно мусороперерабатывающего комплекса, чтобы адаптировать разрабатываемый комплекс к реальным условиям производства.

Проект, поддержанный грантом Национальной технологической инициативы, реализуется совместно с Зеленоградским инновационно-технологическим центром и Московским институтом электронной техники. Для создания систем классификации мусора авторы технологии планируют сотрудничать с отечественными производителями оборудования. Опытный образец робота-сортировщика будет разработан к марту 2020 года.

Нейронет является одним из направлений реализации Национальной технологической инициативы - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.