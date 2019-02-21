Новый международный терминал планируют построить в аэропорту Хабаровска

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Управляющая компания аэропорта Хабаровска (Новый) - УК "Комакс" - планирует строительство нового международного терминала воздушной гавани, сообщил журналистам в четверг начальник департамента информации и общественных связей компании Дмитрий Кузьмин.

"Готовимся к тендерам на проектирование международного терминала. Стоимость будет зависеть от проекта", - сказал он, отметив, что предполагается привлечение заемных средств.

Как уточнили в управляющей компании, решение о дальнейшем использовании существующего международного терминала аэропорта пока не принято. "Текущий, возможно, будет использоваться по назначению параллельно с новым по необходимости, например, для самолетов, воспользовавшихся хабаровским аэропортом как запасным", - отметили в компании.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.

В настоящее время в аэропорту строится новый пассажирский терминал внутренних авиалиний стоимостью около 5 млрд рублей, предусмотрены реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity, что включает строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности 4 млрд рублей.