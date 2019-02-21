Reuters: США и Китай начали работу по конкретным аспектам торговой сделки

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Китая приступили к обсуждению конкретных аспектов заключения торговой сделки, которая должна положить конец продолжающейся уже более полугода торговой войне между двумя государствами. Детали переговоров приводит в среду агентство Reuters .

По его данным, ведется работа над шестью меморандумами о взаимопонимании между государствами, которые касаются передачи технологий и кибермошенничества, прав интеллектуальной собственности, сферы услуг, валютного регулирования, сельского хозяйства, а также регулирования торговли. Согласно сведениям агентства, на прошлой неделе во время консультаций в Пекине представители американской и китайской сторон вели дискуссии о положениях, которые будут содержаться в этих шести документах.

Кроме того, отмечается, что стороны предметно обсуждают перечень из 10 категорий товаров, которые в перспективе Китай будет закупать в большем объеме для сокращения торгового дефицита между государствами. Речь в данном случае главным образом идет о сельхозпродукции, энергоносителях и полупроводниках.

На этой неделе в Вашингтоне китайская делегация принимает участие в очередном раунде торговых переговоров по урегулированию споров с американской стороной.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

США и Китай в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами.