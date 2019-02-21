"Вертолеты России" ждут от Китая разрешения на поставку "Ансатов" до конца апреля

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) ожидает валидации в Китае сертификата типа на вертолет "Ансат" до конца первого квартала или в апреле 2019 года, что позволит начать поставки этих машин в КНР. Об этом сообщил ТАСС гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"18 февраля китайские авиационные власти валидировали сертификат на двигатель ["Ансата"], мы теперь ожидаем в ближайшее время, до конца первого квартала, может быть в апреле, валидацию сертификата на "Ансат". Контракт мы подписывали на 20 вертолетов в Чжухае, у нас поставка начнется до конца этого года", - сказал он.

Поставки в Мексику и Индию

Холдинг ведет переговоры о поставках вертолетов "Ансат" в Мексику, сообщил Богинский. "Кроме Китая мы показывали "Ансат" в Камбодже, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде. Есть интерес, большой интерес есть у Таиланда, но там есть определенные требования по дооборудованию машины. И у нас продолжаются переговоры с авиакомпанией из Мексики - Craft Avia Center", - сказал он.

"Вертолеты России" рассчитывают начать поставки вертолетов Ми-171А2 в Индию в конце 2019 года.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии Индия валидирует сертификат на эту машину в гражданской версии. Поставки рассчитываем начать в четвертом квартале этого года", - сказал он.

По словам Богинского, в поставках также заинтересованы Малайзия, Камбоджа и Бразилия.

В середине февраля Ми-171А2 совершил первый коммерческий полет в интересах Utair.

Ми-171А2 новейшая модификация вертолета Ми-8/17. В этой версии вертолета максимальная скорость увеличена на 10%, у машины появились новые двигатели с цифровой системой управления. Благодаря цифровому комплексу бортового оборудования, состав экипажа сократился до двух человек.