ЦБ не одобряет право форекс-дилеров после отзыва лицензии продолжать работу в другой сфере

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России не одобряет возможность форекс-дилеров с отозванными лицензиями продолжать работу как юридические лица. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Когда у них [форекс-брокеров] нет лицензии, они остаются обычными юридическими лицами. Если все обязательства перед гражданами будут удовлетворены и не возникнет ситуации с банкротством, то они могут продолжать деятельность и дальше, как юридические лица. Я вам скажу откровенно, мне не очень нравится эта конструкция. Мне намного больше нравится конструкция, которую мы реализовали в законодательстве о банках и негосударственных пенсионных фондах", - отметил Чистюхин.

Согласно законодательству, лицензия банкам и НПФ выдается ЦБ вместе с регистрацией юридического лица, и, следовательно, отзыв лицензии приводит к прекращению деятельности юридического лица.

На сегодняшний день, согласно законодательству при аннулировании лицензии профессионального участника финансового рынка юридическое лицо не прекращает свою деятельность. Таким образом, компания, утратив возможность заниматься форекс-дилингом, может беспрепятственно продолжать деятельность в другой области. Информация о компаниях с отозванными лицензиями и даже реклама их сайтов до сих пор появляются в поисковых системах в интернете.

Отзыв лицензии у форекс-брокеров

27 декабря ЦБ сообщил об аннулировании с 27 января лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Деятельность этих компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции, объяснил свое решение регулятор. Общий объем обязательств лишенных лицензий форекс-дилеров перед 2 тыс. клиентов составлял 35 млн рублей (около 3,7% всех средств российских граждан у лицензированных форекс-дилеров).