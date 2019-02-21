Зампред ЦБ сравнил услуги форекс с финансовыми пирамидами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Зампред Банка России Владимир Чистюхин считает, что услуги форекс, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги. Такое мнение Чистюхин выразил в интервью ТАСС.

"Лично мне форекс-услуги, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды, на которые клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги, не соизмеряя риски", - сказал он.

Зампред ЦБ отметил, что никогда не пользовался такими услугами, так как считает риски слишком высокими. "Для меня это невозможно - я считаю, что уровень риска, который предлагают форекс-клубы, не сопоставим с потенциальным доходом. Статистика говорит о том, что каким бы ты ни обладал даром предвидения и как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется. Наверное, кто-то уходит, немного заработав, но большинство теряют деньги", - сказал Чистюхин.

По его мнению, основные пользователи услуг форекс - не очень финансово грамотные люди с невысоким достатком.

"Вряд ли эти граждане обладают большими состояниями и вдруг захотели поиграть на рынке форекс. С моей точки зрения, это граждане, которые увидели идею в том, чтобы, не прилагая особых усилий, быстро заработать большую сумму денег. Порог входа на этот рынок невысок, поэтому, думаю, что это граждане с небольшим достатком, финансово не очень грамотные и с определенной долей авантюризма", - добавил он.

По оценкам зампреда ЦБ, число активных клиентов лицензированных форекс дилеров в РФ не превышает 9-10 тыс. человек.