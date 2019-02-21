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AFP: Air France отменит ряд рейсов в Каракас

Как заявили в компании, рейсы, запланированные на 23, 24 и 25 февраля, отменяют по соображениям безопасности

ТАСС, 21 февраля. Авиакомпания Air France отменяет свои рейсы в столицу Венесуэлы Каракас, начиная с субботы. Предварительно, отмена рейсов будет действовать до понедельника, сообщает в четверг агентство Agence France-Presse (AFP).

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"Из-за ситуации в Венесуэле определенные рейсы были отменены по соображениям безопасности", - приводит агентство слова представителя компании. Он также заверил, что это "разовая акция", добавив, что речь идет о рейсах, запланированных на 23, 24 и 25 февраля. Начало отмены авиасообщения совпадает с планами доставки в страну гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля, о которых ранее заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Как отмечает агентство, Air France не впервые отменяет рейсы в Боливарианскую Республику. Так, в июле 2017 года это произошло после того, как президент страны Николас Мадуро созвал Конституционную ассамблею без проведения референдума по этому вопросу.

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