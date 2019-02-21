Россия готова сотрудничать с Индией в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта

МУМБАИ /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Россия готова совместно с Индией работать в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также по направлению "интернета вещей". Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Форума малых и средних российско-индийских предприятий.

"Мы ведем активную работу по цифровизации производства и готовы делиться разработками в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал он. Также российские компании намерены кооперироваться с индийскими партнерами в работе над технологиями и оборудованием "интернета вещей".

Министр добавил, что кроме того, Россия готова делиться компетенциями и поставлять оборудование для водоочистки и переработки мусора.

Говоря о значении небольших предприятий, Мантуров напомнил, что на долю малого и среднего бизнеса (МСП) в России сейчас приходится 22% ВВП, а к 2024 году МСП должен занимать 40% ВВП.

Российско-индийский бизнес-форум МСП проходит 21 февраля в формате телемоста Мумбаи (Индия) - Москва - Санкт- Петербург - Екатеринбург. Мероприятие проводится для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран и стимулирования развития высокотехнологичных стартапов.

Организаторами форума выступили Минпромторг РФ, Конфедерация индийской промышленности, Российский экспортный центр и ТАСС.