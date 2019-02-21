Uber Russia удвоил число городов, где работает сервис

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сервис онлайн-заказа такси Uber Russia запустился в 104 новых городах России, почти вдвое увеличив число городов, где он работает. Об этом говорится в сообщении Uber.

"Сегодня сервис Uber Russia начал работать еще в 104 городах России <...> Всего, если считать небольшие города с населением около 50 тыс. человек, Uber Russia доступен более чем в 250 городах России - от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке", - отмечается в сообщении.

Среди новых городов, в которых заработал сервис, - Абакан, Архангельск, Астрахань, Владикавказ, Ессентуки, Иваново, Йошкар-Ола, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сызрань, Улан-Удэ, Якутск, Ярославль и так далее. Во всех городах запуска Uber Russia работает "Яндекс.Такси", пояснили ТАСС в компании.

Компания Uber запустила отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей Uber Russia 21 декабря прошлого года. Оно было разработано с учетом пожеланий пользователей и особенностей российского рынка. Так, у пользователей появилась возможность написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса в поездке, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay и оставить чаевые водителю.

Инвестиции в разработку продукта в Uber не раскрывали, при этом компания сообщала о планах в 2019 году инвестировать в развитие Uber Russia более 2 млрд рублей.

"Яндекс.Такси" и Uber в феврале 2018 года объединили сервисы онлайн-заказа такси в России. В совместный бизнес, который оценен в сумму свыше $3,8 млрд, компании уже инвестировали $325 млн. По условиям сделки, около 59,3% в совместной компании принадлежит "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам.