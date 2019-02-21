РЭЦ и Минпромторг откроют в Мумбаи совместное торговое представительство

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Министерство промышленности и торговли РФ открывают в Мумбаи совместное торговое представительство. Об этом сообщил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме МСП.

"РЭЦ совместно с Минпромторгом активно работает над следующим уровнем поддержки бизнеса по линии trade-promotion, мы выбрали Индию одной из пилотных стран, где хотим существенно повысить уровень содействия бизнес-контрактам. Сегодня, я надеюсь, мы будем презентовать наш совместный орган здесь в Мумбаи, который мы организовали в соответствии с решением правительства, совместное торговое представительство РФ", - сказал он.

По его словам, всего с российской стороны в форуме участвуют около 200 компаний. "У нас растет взаимная торговля, мы все ориентированы на цель, обозначенную лидерами (России и Индии - прим. ТАСС), достигнуть $30 млрд взаимного товарооборота к 2025 году, это амбициозная задача. Буквально вчера компании начали обсуждать свои планы сотрудничества, сегодня работа будет строиться по четырем круглым столам - цифровые технологии, переработка и утилизация отходов, фармацевтика и пищевая промышленность", - отметил Слепнев.

Российско-индийский бизнес-форум МСП проходит 21 февраля в формате телемоста Мумбаи (Индия) - Москва - Санкт- Петербург - Екатеринбург. Мероприятие проводится для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран и стимулирования развития высокотехнологичных стартапов.

Организаторами выступили Минпромторг России, Конфедерация индийской промышленности, Российский экспортный центр и ТАСС.