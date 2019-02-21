Регоператор пообещал погасить часть долга перед ассоциацией перевозчиков ТКО Якутска

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Якутскэкосети" выплатит долг в размере почти 10 млн рублей, который образовался перед ассоциацией организаций Якутска по обращению с отходами из-за расхождений об объемах вывоза мусора за январь этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее ассоциация объявила об отказе работать в связи с тем, что регоператор не оплачивает объемы фактически вывезенного за январь в объеме 61 тыс. кубических метров. По словам перевозчиков мусора, эти данные разнятся в два раза с фактическим объемом вывезенных ими ТКО.

"21 февраля днем исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров провел совещание по текущей ситуации с единым оператором по обращению с ТКО ООО "Якутскэкосети" <...> В ходе острого, но заинтересованного разговора сторонам удалось достигнуть компромисса. Денис Тон, директор ООО "Якутскэкосети", дал обещание выплатить перевозчикам до 25 февраля остатки долга по неоспариваемым объемам вывоза мусора в сумме 9,7 млн рублей", - сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что принято решение о создании согласительной комиссии, которая до 1 марта рассмотрит разногласия по фактическим объемам вывоза мусора, определит объемы финансирования. "Кроме того, до 1 марта будет заключено дополнительное соглашение между региональным оператором и перевозчиками на вывоз крупногабаритного мусора", - сообщили в городской администрации.

Ассоциация организаций по обращению с отходами Якутска насчитывает 14 предпринимателей, они отвечают за вывоз мусора с более чем 800 санитарных точек города, обслуживается около 60% населения города.

О реформе по обращению с ТКО

"Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной зоне республики, куда входит Якутск. С 1 января в России стартовала мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.