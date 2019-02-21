ОАК намерена поставлять самолеты-амфибии Бе-200 в Индию

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена начать поставки самолетов-амфибий Бе-200 в Индию для осуществления внутренних перевозок, сообщил в четверг журналистам гендиректор производящего эти машины ТАНТК им. Г. М. Бериева (входи в ОАК) Юрий Грудинин.

"ОАК планирует поставлять самолеты Бе-200 для организации внутренних индийских перевозок, мы ведем переговоры с потенциальными партнерами", - сказал Грудинин.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.