Стоимость большинства покупок россиян в интернет-магазинах не превышает €20

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 97% покупок россиян в интернет-магазинах, которые пересекают границу, стоят не дороже €20, сообщил журналистам во Владивостоке в четверг заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов.

До 2019 года на посылки доставляемые из зарубежных интернет магазинов в РФ для личного пользования действовал лимит беспошлинного ввоза в €1000 и 31 кг веса в течение календарного месяца. С 1 января 2019 года норма беспошлинного ввоза снизилась до €500.

"За рамками стоимости покупки в €20 у нас по-моему только 2% или 3%. Поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничений по стоимости, и уверен в будущем не возникнет", - сказал Попов, отвечая на вопрос о новых ограничениях.

Он отметил, что у таможенных органов наложено взаимодействие с "Почтой России", которая получает информацию непосредственно с сайта, где закупается ввозимый товар. При этом почта наделена правами при необходимости уплачивать таможенные платежи за покупателя.