Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной - долларовым миллиардером по версии Forbes . Стоимость ее бизнеса, по подсчетам издания, достигла $1,2 млрд.

"Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем $1 млрд. Она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной", - отмечается в публикации.

Поскольку компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, уточнили в Forbes.

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т.д. В 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд. Согласно данным портала СПАРК, Татьяна Бакальчук является единственным владельцем Wildberries.

Рейтинг самых дорогих интернет-компаний России

Wildberries заняла четвертую строчку в опубликованном 21 февраля рейтинге самых дорогих интернет-компаний России, составленном Forbes. Годом ранее компания находилась на этой же позиции в рейтинге, однако тогда ее стоимость оценивалась лишь в $602 млн.

Первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с 2018 годом также не изменилась. На первом месте остался "Яндекс", стоимость которого оценивается в $10,72 млрд, на втором - Mail.ru Group ($5,36 млрд), на третьем - Avito ($3,85 млрд).