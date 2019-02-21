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Российско-индийской ракетой "БраМос" заинтересовались порядка пяти стран

Глава предприятия "БраМос Аэроспейс" Судхир Кумар Мишра пока не уточнил о каких странах идет речь

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка пяти стран выразили заинтересованность в приобретении российско-индийской крылатой сверхзвуковой ракеты "БраМос". Об этом заявил в четверг ТАСС глава российско-индийского предприятия "БраМос Аэроспейс" Судхир Кумар Мишра.

"Правительство Индии и правительство России договорились об экспорте ракеты "БраМос" определенным странам, и мы ведем переговоры с ними. И мы полагаем, что уже скоро сможем сообщить, какие это именно страны. Но принципиальное согласие большинства этих стран уже получено", - сказал ТАСС Мишра в кулуарах международной выставки Aero India - 2019, которая проходит в Бангалоре.

"Речь идет о четырех-пяти странах", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что начало поставок ракет третьим странам - это важнейший этап, который планирует компания в своем развитии.

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