Россельхознадзор не ожидает дефицита молочных продуктов из-за электронной сертификации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор не ожидает значительных перебоев с поставками готовой молочной продукции в торговые сети из-за включения этих товаров в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В прошлом году, когда была введена электронная ветеринарная сертификация, она распространилась, в том числе на готовую мясную продукцию, например, колбасы, сосиски и так далее. Перебоев никаких не было. С молочкой будет ровно точно также", - сказала она.

По данным Мелано, у производимой в России молочной продукции есть определенные проблемы с качеством и безопасностью и, как только будет запущен "Меркурий" все эти недоработки будет видны. По ее мнению, опасения торговых сетей по поводу сбоев поставок молочной продукции связаны как раз с угрозой ухода недобропорядочных производителей с прилавков, которых сейчас довольно много. Однако в Россельхознадзор такое обращение пока не поступало, добавила она.

Мелано также пояснила, что готовая молочная продукция будет включаться в систему "Меркурий" поэтапно, но окончательное решение по этому вопросу должен принять Минсельхоз.

В свою очередь, в пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что сейчас прорабатывается вопрос о поэтапном введении обязательного оформления электронных ветеринарных сертификатов на готовую молочную продукцию, не раскрыв детали. Официальный представитель министерства отметил, что с начала июля 2018 года в системе "Меркурий" оформлено более 726 млн электронных ветеринарных сертификатов. Сейчас в течение дня оформляется около 5 млн таких сертификатов, и замедлений в работе программы не зафиксировано, подчеркнул он.

"Минсельхоз не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки", - уверены в министерстве.

Позиция торговых сетей

Газета "Известия" ранее написала, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие торговые сети России) направила Минэкономразвитию письмо, в котором предупреждает о возможных перебоях с поставками таких социально значимых продуктов, как молоко, масло, сыр, творог и сметана, в связи с включением их с 1 июля в систему "Меркурий". По данным издания, опасения сетей связаны со слишком быстрым изменением регулирования, без поэтапного внедрения.

В опубликованном сегодня сообщении АКОРТ отмечается, что ассоциация поддерживает проект Минпромторга по выносу готовой молочной продукции из-под действия системы "Меркурий" и переносу ее в систему маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Необходимо помнить, что даже при полномасштабной работе торговых сетей в "Меркурии", далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект", - говорится в сообщении. По мнению представителей ассоциации, "Меркурий" хорошо работает на звеньях цепочки "от фермы до цеха", а на последующих стадиях переработки и реализации целесообразно использовать систему маркировки.

Кроме того, согласно расчетам АКОРТ, расширение перечня подконтрольных товаров в системе "Меркурий" может повлечь рост затрат при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации на треть, отмечается в сообщении.

О системе "Меркурий"

С 1 июля 2018 года производители всех продуктов животного происхождения, за исключением молока, должны были перейти на электронные ветеринарные сертификаты в системе "Меркурий".

В информационную систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. До 1 июля такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках.

Россельхознадзор - разработчик системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Готовая молочная продукция не проходит электронную ветеринарную сертификацию, ее планируют заменить цифровой маркировкой.

Также от ветсертификации освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).

В новость внесены изменения (11:46 мск) - добавлен комментарий Минсельхоза