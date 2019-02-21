Счетная палата заявила о нарушениях сроков строительства дороги Владивосток - Находка

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила нарушения при строительстве трассы Артем - Находка - порт Восточный, в частности, отставание от проектных сроков и нарушения при закупках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты в четверг.

Трасса Артем - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 км - был сдан в 2016 году. По окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток - Находка - порт Восточный составит 146 км, на трассе будет создано более 120 искусственных сооружений - мостов, путепроводов, тоннелей.

"Счетная палата выявила нарушения сроков при строительстве трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. Как показала проверка, на 1 декабря 2018 года техническая готовность участка км 18+500 - км 40+800 [от отметки 18,5 км до отметки 40,8 км] составляла всего 35,6% при плане 49%. За последний год отставание от графика увеличилось с 9 до 13%", - сообщает ведомство со слов аудитора Валерия Богомолова.

По его словам, в IV квартале 2018 года должны были заработать четыре моста, еще один - в I квартале 2019 года. Но их готовность составляет от 47 до 59%, а работы по строительству трех мостов и одного путепровода в 2018 году практически не велись. Основная причина нарушения сроков - некачественная проектно-сметная документация, на разработку которой Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края потратил почти 160 млн рублей.

Кроме того, в 2017-2018 годах департамент выкупил под строительство автодороги земельные участки, площадь которых больше, чем требуется по проектной документации, что обошлось федеральному бюджету расчетно в 14,6 млн рублей. Также, чтобы формально соблюсти установленные законодательством требования, департамент дробил единые закупочные сделки на несколько контрактов, стоимость которых не превышала 100 тыс. рублей. В результате были созданы преимущества для конкретных исполнителей, с которыми в итоге и были заключены контракты.

"Присутствующие на коллегии представители Росавтодора и Департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края согласились с выводами Счетной палаты. Они заверили, что проведут необходимые мероприятия, чтобы в срок сдать объекты и решить обозначенные проблемы", - говорится в сообщении.

О проекте

Дорога Артем - Находка - порт Восточный должна увеличить скорость движения автотранспорта в обоих направлениях до 110 км в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки - 11,5 тонн на ось. Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.