"Известия": Минтранс поддержал отмену субсидий для иностранных перевозчиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минтранс поддержал обращение российских перевозчиков об отмене льгот для иностранных конкурентов, сообщает газета "Известия".

Речь идет о возмещении государством грузоотправителям до 80% логистических расходов на транспортировку экспортируемой машиностроительной продукции. Соответствующая позиция Минтранса и проект изменений в постановление правительства, по данным "Известий", направлены в Минэкономразвития. В случае принятия инициативы право на получение субсидии получат лишь те, кто сотрудничает с компаниями из РФ, пишет газета.

В конце прошлого года с этим предложением в Минтранс обратилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), идею поддержали Российский автотранспортный союз и Российский экспортный центр (копия письма есть у "Известий"). Письмо с аналогичной просьбой министру промышленности и торговли Денису Мантурову в январе 2019 года писал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин ("Известия" ознакомились с документом). В Минпромторге отказались от комментариев.

По словам экспертов, мера позволит увеличить объем перевозок, но повысит их стоимость. Кроме того, в этом случае следует ожидать ответных мер со стороны зарубежных государств.

В прошлом году объемы международных автомобильных перевозок достигли 32,6 млн т (+4,9% к 2017 году). Из них 54% пришлись на иностранных перевозчиков, отмечает газета со ссылкой на данные АСМАП.