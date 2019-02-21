Первый комплекс для переработки мусора в Ростовской области откроют в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство первого мусороперерабатывающего комплекса в Ростовской области завершится это осенью, сообщает в четверг пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Ранее сообщалось, что область разделена на восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Первый из них строят в городе Волгодонске, остальные семь появятся к 2020 году.

"В состав [волгодонского комплекса] войдут площадка биокомпостирования для обезвреживания органических отходов, полигон для размещения неутильной части твердых бытовых отходов (ТКО) и захоронения промышленных отходов, площадка для переработки крупногабаритных отходов путем их шредирования. В сентябре будет завершен второй этап строительства - сортировочные линии и комплекс по переработке полимерных отходов", - сообщает пресс-служба.

В строительство комплекса инвестировали 840,6 млн рублей. Ранее сообщалось, что после стартовавшей с 1 января реформы в сфере обращения с отходами Ростовская область стала первым регионом, где ввели понижающий коэффициент к нормативам накопления ТКО. Благодаря этому жители региона, которые сортируют свои бытовые отходы, могут снизить оплату за вывоз мусора до 14%. При разделении на два вида отходов предусмотрен понижающий коэффициент 0,96, если на три и более, то 0,86. Всего в систему обращения с отходами в Ростовской области вложили около 6,5 млрд рублей.