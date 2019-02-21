Госдума приняла закон, исключающий конфискованные судна браконьеров из плана приватизации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий исключение изъятых или конфискованных судов, использованных для незаконной добычи водных биоресурсов, из сферы действия закона "О приватизации государственного и муниципального имущества". Документ был инициирован правительством РФ.

Необходимость принятия закона обусловлена длительными сроками подготовки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, при этом государство несет бремя содержания конфискованных судов, что с учетом их низкой рыночной стоимости зачастую экономически нецелесообразно, говорится в пояснительной записке.

Сейчас судна, конфискованные при незаконном вылове водных биоресурсов, подлежат включению в план приватизации для продажи на аукционе, такой порядок влечет большие временные и финансовые затраты со стороны государства - ежегодно из бюджета тратится около 200 млн рублей только на содержание таких судов, около 3 млн рублей на судно в среднем, отмечали ранее представители Росимущества.

Закон исключает такие судна из сферы действия закона о приватизации, что позволит распространить на них порядок, который действует в отношении конфискованного движимого имущества.

Согласно статистике Росимущества, в 2018 году таких судов было конфисковано 95, в 2017 году - 85, в 2016 году - около 70.