В Петербурге приняли закон об увеличении уставного фонда для розничных продавцов алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Петербургские парламентарии приняли закон об увеличении минимального размера уставного капитала для организаций розничной торговли алкоголем до 1 млн рублей. Третье чтение и голосование по законопроекту состоялось в четверг на заседании городского Законодательного собрания, передает корреспондент ТАСС.

"За - 42, воздержался - один, против - двое. Коллеги, мы приняли проект в целом, он уходит на подписание", - подвел итог голосования парламентариев спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Согласно тексту документа, в Санкт-Петербурге для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, устанавливаются требования к минимальному размеру уставного капитала в размере 1 млн рублей. Такое требование не коснется организаций, продающих алкоголь при оказании услуг общественного питания.

Сейчас в отношении такого бизнеса действует требование к минимальному размеру уставного капитала в размере 500 тыс. рублей.

Одним из авторов законопроекта является член фракции "Единая Россия" депутат Денис Четырбок, возглавляющий в парламенте Санкт-Петербурга комитет по законодательству. Ранее в ходе обсуждения законопроекта в парламенте он отмечал, что нововведение было инициировано в связи с жалобами горожан на большое количество алкогольных магазинов в районах, во дворах и на магистралях. По его мнению, оно позволит не допустить на рынок алкоголя непрофессиональных игроков.

По оценке комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, в городе под действие предлагаемого закона может попасть свыше 1,4 тыс. продавцов алкоголя.