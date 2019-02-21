{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минтруд изменит схему начислений социальных доплат для перерасчета пенсий

Отмечается, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчет пенсий в регионах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Ипотека, демография, борьба с раком. Главное из послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

"Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, эти граждане должны получить прибавку", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату.

Теги
Пенсионный законРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Кабмин утвердил распределение 41,57 млрд рублей аграрных субсидий
Кроме того, Минстрою выделят бюджетные средства на подготовку Омска к проведению XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2019 году
Читать полностью