Песков уверен, что в деле Калви будет установлена истина

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что в деле основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви будет установлена истина, и что это дело не скажется на инвестиционном климате в РФ.

"Мы не можем комментировать и никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что "кроме суда, никто не может назвать Майкла Калви виновным".

"И также мы верим в то, что эти следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ, ибо РФ была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов", - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя призыв бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова изменить меру пресечения Майклу Калви, Песков подчеркнул, что это в значительной степени согласуется со словами президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что бизнес "не должен постоянно ходить под статьей". "Титов занимается как раз защитой прав предпринимателей, поэтому он в данном случае очень хорошо выполняет свои функции. Но каждый конкретный случай несет свои особенности, здесь [в деле Калви] есть определенная позиция, занятая следственными органами", - заметил Песков.