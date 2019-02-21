Более 200 млн рублей вложили в промплощадки Димитровградского индустриального парка

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 млн рублей вложено в создание производственных площадей на территории индустриального парка в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"В прошлом году совместно с Корпорацией развития Ульяновской области и структурой КИП (Камский индустриальный парк) "Мастер" создали совместную управляющую компанию, которая взяла в управление более 100 тыс. кв. м старых производственных площадей, в которые уже сейчас вложено 200 млн рублей и подготовлена первая очередь - первые 20 тыс. кв. м для передачи в аренду потенциальным арендаторам. Уровень производственных площадей класса А и класса Б - это самый высокий уровень", - сказал он.

По словам Смекалина, первыми резидентами, которые заявили о желании войти на эту площадку, стали димитровградские компании, принявшие решение о расширении производств. "Это "Призма" и компания "Торсион-Д", - уточнил он.

Председатель правительства добавил, что правительство будет оказывать поддержку в реализации проектов. "Мы поддержали эти инициативы, в том числе и со стороны регионального бюджета, и оказали соответствующую поддержку. И федеральный центр через Фонд развития промышленности также оказал поддержку по данным проектам, и уже сегодня эти компании набирают персонал, предлагают достойную заработную плату", - отметил Смекалин.

Меморандум о создании индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода по аналогии с подобным объектом в Набережных Челнах на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году подписали генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Учредителями организации стала дочерняя структура ПАО "Камаз" - "Камский индустриальный парк "Мастер" и Корпорация развития Ульяновской области, которой принадлежит 25%.