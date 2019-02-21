Минэкономики ФРГ: "Северный поток - 2" поспособствует стабильному газоснабжению в Европе

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" сделает вклад в стабильное газоснабжение в Европе, заявил в четверг в Берлине министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он выступал на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути".

"Северный поток - 2" станет вкладом в то, чтобы стабилизировать газоснабжение в Европе на высоком уровне", - сказал министр.

Он отметил, что для функционирования проекта "нужно привести к общему знаменателю надежность, предсказуемость и геополитическую ответственность". Альтмайер напомнил, что проект "уже получил разрешение от четырех-пяти стран".

Одновременно с этим Германия готова принимать сжиженный газ из США, напомнил министр. "Это станет вкладом в конкуренцию [на рынке]", - добавил он.

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