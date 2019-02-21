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Политический кризис в Венесуэле

Песков: Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Венесуэлой

При этом он переадресовал легитимным властям этого государства вопрос о поручениях укрепить сотрудничество с РФ, КНР, Индией и Турцией, которые Мадуро дал топ-менеджменту 50 крупнейших компаний

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и впредь намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Тем не менее он переадресовал легитимным властям этого государства вопрос о поручениях укрепить сотрудничество с РФ, Китаем, Индией и Турцией, которые действующий президент Николас Мадуро дал топ-менеджменту 50 крупнейших компаний.

"РФ продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества. Это взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Песков.

Комментируя сообщения агентства Bloomberg о том, что Мадуро дал поручение руководителям 50 крупнейших компаний открыть счета в банках России, Турции, Китая и Индии и приложить усилия для углубления сотрудничества, представитель Кремля заявил, что "наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти и комментировали". "Легитимные венесуэльские власти", - подчеркнул Песков.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий Сергеевич
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