Госдума поддержала в I чтении согласие госкорпораций предоставлять страновые отчеты

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий круг организаций, имеющих право давать предварительное согласие на представление иностранным налоговым органам сведений об участниках международной группы компаний. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК) РФ. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, налогоплательщики, являющиеся участниками международной группы компаний (МГК), представляют страновые сведения. По международным договоренностям ФНС в автоматическом режиме обменивается с иностранными налоговыми органами сведениями о международных компаниях из указанных страновых отчетов.

При этом НК РФ устанавливает, что если страновой отчет содержит сведения в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий, то информация о деятельности таких участников передается за рубеж только при наличии предварительного согласия федерального органа исполнительной власти. Законопроектом предусматривается, что такое предварительное согласие могут давать не только федеральные органы власти, но и государственные корпорации, представляющие собственника в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий.

"Принятие федерального закона направлено на обеспечение защиты интересов Российской Федерации при передаче компетентным органам иностранных государств (территорий) страновых отчетов, содержащих сведения об участниках международной группы компаний, включенных в соответствии с законодательством РФ в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ", - говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что принятие законопроекта улучшит положение налогоплательщиков, для вступления его в силу предусмотрен особый порядок (со дня официального опубликования с приданием его положениям обратной силы), указывают в кабмине.