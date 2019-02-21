Дума приняла в I чтении законопроект об органе экспертизы стандартов бухучета госфинансов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение экспертизы стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отдельным экспертным органом - советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Законопроект был инициирован правительством РФ.

"Эффективность обсуждения проектов федеральных и отраслевых стандартов бухучета государственных финансов в рамках действующего совета по стандартам бухгалтерского учета очевидна. В настоящее время предусматривается разработка 30 федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов и порядка 15 отраслевых стандартов, которые в большей части связаны с реализуемыми на государственном уровне функциями и полномочиями, и не имеющих аналогов в реальном секторе экономики (учет государственной казны; учет активов и обязательств в целях государственной безопасности, государственное пенсионное обеспечение и т.д.)", - говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что в этом совете с правом голоса будет участвовать широкий круг экспертов, в том числе негосударственных. Законопроектом также предлагается замена терминов "организации государственного сектора" и "организации бюджетной сферы" одним - "организации бюджетной сферы", в частности, в целях недопущения правовой неопределенности при применении терминов "государственный сектор", "институциональная единица государственного сектора", "организация государственного сектора" с учетом последних методологических изменений в систему федеральных классификаторов секторов экономики для целей статистики финансового анализа (КИСЭ).

Законопроект также регулирует отдельные вопросы бухучета, направленные на обеспечение полноты и достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также полноты отражения фактов хозяйственной жизни в бухучете - эти изменения вносятся на основании замечаний Счетной палаты.