МРСК Волги планирует увеличить число "умных" счетчиков до более 350 тыс. штук до 2022 года

ТАСС, 21 февраля. Компания "МРСК Волги" (входит в "Россети") планирует смонтировать более 91,9 тыс. новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках цифровизации электросетевого хозяйства, следует из сообщения МРСК.

Компания в настоящее время использует более 262 тыс. приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей показаний.

"Масштабные работы по внедрению "умных счетчиков" начались в 2010 году. Сейчас они установлены почти в 1700 населенных пунктах. До 2022 года запланирован монтаж еще более 91,9 тыс. новых приборов учета", - говорится в сообщении.

Интеллектуальные приборы учета освобождают энергокомпанию от необходимости регулярного снятия показаний счетчиков контролерами, а потребителя - от передачи информации о потребленном объеме электроэнергии. Еще один плюс для потребителей - возможность экономии потребления и, соответственно, оплаты электроэнергии за счет учета по зонам суток и реализации преимуществ дифференцированного тарифа. Установка и обслуживание новых приборов учета производится бесплатно для потребителей, уточнили в компании.

"Надежная, эффективная и прозрачная автоматизированная система интеллектуального учета электроэнергии является одним из обязательных элементов цифровизации электросетевого комплекса", - сказал генеральный директор "МРСК Волги" Владимир Рябикин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Деятельность "МРСК Волги" охватывает семь регионов общей площадью 403,5 тыс. квадратных километров, на которой проживает более 12,5 млн человек. В зону ответственности "МРСК Волги" входят Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская области, Мордовия и Чувашия.