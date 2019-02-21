{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр экономики Германии заявил, что Берлин не заинтересован в санкциях против России

Петер Альтмайер отметил, что санкции ввели в связи с политическими предпосылками, и призвал работать над изменением политических условий

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против РФ.

"Германия хотела бы, чтобы условий для сохранения санкционного давления на Россию не было", - сказал он в четверг, выступая на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути", которая проходит в германской столице.

Министр отметил, что санкции были введены, "поскольку для этого были политические предпосылки". И сейчас, по его словам, надо работать над тем, чтобы политические условия поменялись. "Мы хотим, чтобы украинско-российская тема была решена, чтобы "Минск" был реализован", - отметил Альтмайер, еще раз подчеркнув, что у Берлина "нет заинтересованности в санкциях".

Теги
ГерманияРоссия
Медведев: штраф за незаконную добычу янтаря и ряда других камней вырастет до 5 млн рублей
По словам премьер-министра, ежегодно конфискуется почти 16 тонн незаконно добытого янтаря
Читать полностью