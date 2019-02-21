Медведев: штраф за незаконную добычу янтаря и ряда других камней вырастет до 5 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ готово одобрить законопроект о повышении ответственности за незаконную добычу и сбыт янтаря, нефрита и ряда других полудрагоценных камней вплоть до лишения свободы на длительный срок. Размер штрафов вырастет до 5 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

"Также мы рассмотрим ряд других законопроектов, в частности, поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита и некоторых других полудрагоценных камней. Для тех, кто обвинялся в таких преступлениях, наказание предусмотрено за сделки с незаконно добытыми камнями", - сказал премьер-министр. Он напомнил, что эта тема обсуждалась в ходе его визита в Калининград в октябре.

По словам Медведева, ежегодно конфискуется почти 16 тонн незаконно добытого янтаря. "Работа проводится, увеличены штрафы за самовольную добычу янтаря, за его сбыт. Но в ряде случаев, нарушители платят штрафы, которые в разы меньше прибыли. После вступления в силу изменений в законодательство, штрафы будут более высокими - до 5 млн рублей или речь идет о лишении свободы на длительный срок и принудительных работах", - пояснил глава кабмина.

Законопроектом предлагается установить в статье 191 Уголовного кодекса ответственность за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или другими полудрагоценными камнями, а также их незаконные хранение, перевозку или пересылку в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере. Повышенная ответственность предусматривается за совершение таких действий организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.