Кабмин утвердил распределение 41,57 млрд рублей аграрных субсидий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России по итогам заседания утвердило все включенные в повестку дня законопроекты, а также распределение бюджетных средств в сферах агропромышленного комплекса, соцзащиты и спорта.

"Все пункты повестки приняты", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В частности, одобрен законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, и межведомственном обмене информацией из этого перечня. Члены правительства утвердили и проект о введении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поправки в Уголовный кодекс, в частности, предполагают введение штрафа в размере до 5 млн рублей и "лишение свободы на длительные сроки".

Также одобрен для внесения в Госдуму законопроект, вводящий ограничение для регионов по установлению энерготарифов на оптовом и розничном рынках, которые бы не соответствовали установленным федеральными властями предельным максимальным и минимальным уровням.

Помимо этого кабинет министров утвердил выделение 41,57 млрд рублей регионам на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Еще 295 млн рублей распределено между субъектами РФ для софинансирования расходов на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Минстрою РФ будут выделены бюджетные средства на подготовку Омска к проведению XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2019 году.

Кроме того, правительство решило через Минспорт РФ выделить субсидию Федерации бокса России на оплату взноса в Международную ассоциацию любительского бокса за право проведения в 2019 году чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге и чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.