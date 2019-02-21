Компании "Сколково" представили комплекс по биометрической идентификации персонала

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Резиденты IT-кластера Фонда "Сколково", разработавшие платформу по распознаванию лиц и систему для комплексного управления персоналом розничных сетей, объединят свои продукты в единый комплекс по биометрической идентификации персонала, что позволит крупным компаниям снизить убытки из-за нарушений трудовой дисциплины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Фонда.

"Резиденты IT-кластера Фонда "Сколково" компания timebook, занимающаяся разработкой решений класса workforce management, и один из мировых лидеров в разработке систем компьютерного зрения VisionLabs заключили стратегическое соглашение. В результате партнерства платформа по распознаванию лиц LUNA от VisionLabs дополнит флагманский продукт timebook, предназначенный для комплексного управления персоналом розничных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ретейл-компании часто несут убытки из-за нарушений трудовой дисциплины, например, невыхода на работу или опозданий, которые никак не фиксируются и не поддаются контролю в ручном режиме. Это связано с тем, что численность персонала в торговых сетях может достигать сотен тысяч человек. Автоматический учет рабочего времени сотрудников в торговых залах и складах при помощи биометрической идентификации персонала позволит оптимизировать HR-процессы и уменьшить затраты.

Биометрическим "ядром" новой системы станет платформа LUNA, разработанная с применением технологий компьютерного зрения и машинного обучения для точной верификации и идентификации лиц. Умные алгоритмы позволяют платформе распознавать лицо человека за доли секунды, сравнивая его мгновенную фотографию с базой из тысяч снимков сотрудников.

В базовые модули системы управления персоналом timebook workforce management будет интегрирована LUNA. Это позволит не только подтвердить факт присутствия каждого сотрудника на рабочем месте, но и сформировать для него оптимальный график, отследить выполнение плана и количество переработок. В итоге, затраты розничных сетей на организацию труда снизятся на 10-15%.

По словам руководителя направления "Ритейл" Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Екатерины Рыжковой, сотрудничество двух компаний с похожими интересами и хорошей технической базой в перспективе может позволить каждой из них максимально раскрыть свои сильные стороны. "Мы надеемся на успешное продолжение сотрудничества timebook и VisionLabs и укрепление их позиций на российском и международном рынках управления персоналом", - цитирует ее пресс-служба.