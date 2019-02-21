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Компании "Сколково" представили комплекс по биометрической идентификации персонала

Отмечается, что платформа по распознаванию лиц LUNA от VisionLabs дополнит флагманский продукт timebook, предназначенный для комплексного управления персоналом розничных сетей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Резиденты IT-кластера Фонда "Сколково", разработавшие платформу по распознаванию лиц и систему для комплексного управления персоналом розничных сетей, объединят свои продукты в единый комплекс по биометрической идентификации персонала, что позволит крупным компаниям снизить убытки из-за нарушений трудовой дисциплины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Фонда.

"Резиденты IT-кластера Фонда "Сколково" компания timebook, занимающаяся разработкой решений класса workforce management, и один из мировых лидеров в разработке систем компьютерного зрения VisionLabs заключили стратегическое соглашение. В результате партнерства платформа по распознаванию лиц LUNA от VisionLabs дополнит флагманский продукт timebook, предназначенный для комплексного управления персоналом розничных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ретейл-компании часто несут убытки из-за нарушений трудовой дисциплины, например, невыхода на работу или опозданий, которые никак не фиксируются и не поддаются контролю в ручном режиме. Это связано с тем, что численность персонала в торговых сетях может достигать сотен тысяч человек. Автоматический учет рабочего времени сотрудников в торговых залах и складах при помощи биометрической идентификации персонала позволит оптимизировать HR-процессы и уменьшить затраты.

Биометрическим "ядром" новой системы станет платформа LUNA, разработанная с применением технологий компьютерного зрения и машинного обучения для точной верификации и идентификации лиц. Умные алгоритмы позволяют платформе распознавать лицо человека за доли секунды, сравнивая его мгновенную фотографию с базой из тысяч снимков сотрудников.

В базовые модули системы управления персоналом timebook workforce management будет интегрирована LUNA. Это позволит не только подтвердить факт присутствия каждого сотрудника на рабочем месте, но и сформировать для него оптимальный график, отследить выполнение плана и количество переработок. В итоге, затраты розничных сетей на организацию труда снизятся на 10-15%.

По словам руководителя направления "Ритейл" Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Екатерины Рыжковой, сотрудничество двух компаний с похожими интересами и хорошей технической базой в перспективе может позволить каждой из них максимально раскрыть свои сильные стороны. "Мы надеемся на успешное продолжение сотрудничества timebook и VisionLabs и укрепление их позиций на российском и международном рынках управления персоналом", - цитирует ее пресс-служба.

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