"РЖД Логистика" начала перевозить машинокомплекты Geely в контейнерах из КНР в Белоруссию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" организовало отправку из Китая первых четырех контейнерных поездов с машинокомплектами для сборочного производства на заводе СЗАО "БелДжи" (белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely) в Белоруссии, говорится в сообщении компании.

Для реализации данного проекта был разработан график движения по прямому маршруту Чэнду (Китай) - Жодино (Белоруссия). Всего до конца 2019 года запланирована отправка 50 контейнерных поездов с регулярностью один состав в неделю.

Контейнеры с машинокомплектами были отправлены с железнодорожного контейнерного терминала в Чэнду, они проследуют по железной дороге через Монголию (погранпереход Замын-Ууд), Россию (погранпереход Наушки) и Белоруссию (погранпереход Красное) и прибудут на станцию Жодино на подъездные пути автомобильного завода "БелДжи". Срок доставки ориентировочно составит 14 суток.

В настоящее время "РЖД Логистика" прорабатывает возможность организации аналогичных отправок в Белоруссию с других заводов Geely в Китае.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания осуществляет перевозки, хранение и экспедирование груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. В 2017 году компания обработала 61 млн т грузов. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.