Глава Минсельхоз: на создание бренда "зеленой" продукции потребуется около полугода

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проработка вопроса о создании в России бренда "зеленой" продукции может занять около полугода, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"У нас есть поручение, будем в этом направлении работать. Какое-то время потребуется, но тем не менее поручение выполним в полном объеме. Я не думаю, что это займет времени много... порядка полугода нам, наверное, надо будет поработать", - сказал он.
По словам Патрушева, будут выпущены поручения по реализации проблем, обозначенных в Послании президента, в которых будут обозначены сроки. "Но мы уже приняли к исполнению, будем работать", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин, выступая 20 февраля с Посланием Федеральному собранию, поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой "зеленой" продукции. По его словам, бренд должен подтверждать, что в производстве такой продукции использовались только безопасные для здоровья людей технологии, он должен служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках.