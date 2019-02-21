В СФ допустили, что расширение применения электронных виз потребует поправок в бюджет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Распространение практики применения электронных виз для иностранных туристов, скорее всего, потребует внесения поправок в бюджет для финансирования закупок оборудования, полагает глава комитета Совета Федерации по социальной политике, который в том числе занимается вопросами государственной политики в сфере туризма, Валерий Рязанский.

В среду в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продумать механизм упрощения визовых процедур для туристов из других стран, в частности распространить практику применения электронных виз.

"Возможно [внесение бюджетных поправок], так как нужны будут средства на информационно-контрольную аппаратуру на пограничных пунктах. Полагаю, что текущего финансирования не хватит, это масштабный проект", - подчеркнул Рязанский.

Сенатор добавил, что Совет Федерации, обсуждая тему развития въездного туризма, неоднократно ставил вопрос о развитии электронных систем оформления виз. По его словам, расширение практики применения электронных виз подразумевает вложения средств в инфраструктуру, в устройства и информационные системы. "Сделать это без вложений вряд ли удастся", - добавил Рязанский.

При этом сенатор подчеркнул, что говорить о сроках внесения бюджетных поправок пока рано.