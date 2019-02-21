Эксперт: порт на Камчатке позволит выстроить единую транспортную арктическую линию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство порта для перевалки грузов по Северному морскому пути (СМП) на Камчатке позволит выстроить единую транспортную арктическую линию и соединить российские порты с азиатскими, европейскими и североамериканскими. Такое мнение выразил гендиректор "Корпорации развития Камчатки" Николай Пегин на международной конференции "Арктика 2019" в Москве.

Ранее Ленинградская область и Камчатский край договорились о создании терминала для перевалки контейнеров, которые будут перевозиться по Северному морскому пути. Терминал планируется построить в Авачинской бухте, конкретное место расположения будет определено в марте.

"Формирование [на Камчатке] порта-хаба с регулярными грузовыми линиями позволит и значительно увеличить грузооборот портов [СМП], и интегрировать их с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки за счет формирования арктической транспортной линии", - сказал Пегин.

По его словам, выбор Камчатки как места расположения хаба неслучаен: Авачинская бухта будет самым высокоширотным незамерзающим портом на Севморпути и сможет обслуживать суда в течение круглого года. Эксперт считает, что построенный там порт поможет сделать СМП частью единой арктической линии перевозки грузов.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что область ведет переговоры о создании новых возможностей доставки контейнерных грузов из стран Азии через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы.

Власти Камчатки работают над проектом морского перегрузочного терминала в Авачинской бухте. Терминал облегчит перевалку грузов с судов тяжелого ледового класса на суда более легкого класса для поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Регион географически расположен так, что при освоении Северного морского пути самым высокоширотным незамерзающим портом может быть порт Петропавловск-Камчатский.