Инвесторы надеются на поддержку "Северного потока - 2" со стороны Германии

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле считает, что мнение Германии должно учитываться при рассмотрении вопросов, касающихся реализации "Северного потока - 2", и надеется на поддержку Берлина в реализации проекта. Об этом он заявил в четверг на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути".

"Мы - инвесторы "Севпотока - 2" - делаем ставку на Германию", - сказал он. По его словам, роль Еврокомиссии в этом вопросе "безусловно важна", но мнение ФРГ насчет того, "где заканчивается газопровод", тоже должно учитываться. "Рассчитываем на то, что Германия продолжит вступаться за этот проект", - добавил Зееле.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.