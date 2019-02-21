Госдума одобрила в I чтении расширение круга вопросов, предусмотренных в соглашении о ТОР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается расширить перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В частности, в документе может быть установлен порядок исполнения субъектом Федерации или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, могут быть предусмотрены меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств.

Документ уточняет, что наблюдательный совет ТОР проводит оценку эффективности функционирования территории опережающего развития в соответствии с методикой, установленной правительством РФ. Также законопроектом предлагается снять ограничение на количественный состав наблюдательного совета ТОР. Предлагается сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР - в исключительных случаях проверки в отношении малых предприятий могут быть продлены не более чем на 30 часов, в отношении микропредприятий - не более чем на 10 часов, в отношении иных резидентов ТОР - не более чем на 15 рабочих дней.

Документом также предусматривается возможность включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов. Это позволит резидентам территорий опережающего развития осуществлять связанную с использованием водных объектов рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений, указывают в правительстве. Предложение о создании (изменении границ) ТОР, в границы которой предполагается включить часть поверхностного водного объекта, направляется на согласование в федеральные органы исполнительной власти с приложением, в частности, прогнозного анализа социально-экономических последствий создания ТОР, экономико-географических характеристик ТОР, сведений о наличии инвесторов, заключивших предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест.

О преференциях

Законопроектом предлагается установить запрет на предоставление преференциального режима ТОР организациям, осуществляющим банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и негосударственными пенсионными фондами.

"Это предложение обуславливается целями применения режима ТОР только в отношении предприятий, осуществляющих реальное производство для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на российском рынке, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.