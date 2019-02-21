"Яндекс.Музыка" теперь установлена по умолчанию на ноутбуках с Windows 10

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Музыкальный сервис "Яндекса" - приложение "Яндекс.Музыка" стало предустановленным на ноутбуках с операционной системой (ОС) Windows 10, принадлежащей Microsoft. Об этом сообщил ТАСС руководитель по развитию бизнеса медиасервисов "Яндекса" Владимир Горбунов.

О том, что приложение "Яндекс.Музыка" теперь предустановлено в операционной системе Windows 10, первой сообщила газета "Коммерсантъ". По данным газеты, в Windows 10 также остается и "родной" проигрыватель Windows Media.

"Мы рады, что благодаря сотрудничеству Microsoft и "Яндекса" на ноутбуках на Windows 10 будет по умолчанию установлена "Яндекс.Музыка", - сообщил он. Приложение "Яндекс.Музыки" на Windows 10 предоставит пользователям возможность слушать музыку по персональным рекомендациям, для доступа ко всем функциям придется приобрести подписку.

По словам Гобунова, фоновое прослушивание музыки становится все более популярным. "В среднем, люди включают музыку каждый день на полтора часа и работают под нее. Плейлисты и подборки "Яндекс.Музыки" отлично подходят для такого сценария, и мы надеемся, что еще больше слушателей смогут оценить качество наших рекомендаций", - добавил он.