Законопроект о продлении амнистии капиталов внесут в кабмин в ближайшее время

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законопроект о продлении сроков амнистии капиталов будет внесен на рассмотрение правительства РФ в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Проект по амнистии пока не внесли. В ближайшее время будем вносить", - сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах. Второй этап амнистии заканчивается 1 марта 2019 года.

Первый этап амнистии капитала в России проводился в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным Минфина, тогда было подано 7,2 тыс. деклараций. Второй этап амнистии капиталов стартовал в России с 1 марта 2018 года, он продлится до 28 февраля 2019 года. За этот период россияне могут задекларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета, при этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требуется.

В обмен заявившие освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. Те, кто захочет вернуть капитал в Россию, смогут сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.