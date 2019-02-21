ВЭБ.РФ оценил потери россиян при переходе из ПФР в НПФ за 2018 год

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общий объем потерь россиян при переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за 2018 год может составить не менее 10 млрд рублей. Такие данные приводятся в материалах ВЭБ.РФ.

"По оценкам Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, с учетом предварительных данных переходной кампании 2018 года и ожидаемого существенного роста числа одобренных заявлений, потери граждан при переходе из ПФР в НПФ при прочих равных могут составить не менее 10 млрд рублей", - отмечается в материалах госкорпорации.

При этом наибольшие потери - доход за четыре года - по итогам переходной кампании уже 2019 года понесут граждане, ставшие клиентами НПФ в 2011 году и ранее.

Доходность пенсионных накоплений "молчунов" снизилась

Доходность от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составила по итогам 2018 года 6,07% по расширенному портфелю, следует из данных госкорпорации. Годом ранее доходность была 8,59%.

"Хотя ГУК инвестирует максимально консервативно - в облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты надежных банков - накопленная доходность обоих портфелей (расширенный портфель и портфель госбумаг - прим. ТАСС) превышает инфляцию с 2010 года", - сообщил журналистам зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков.

По итогам 2018 года доходы от размещения ГУК ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили 103 млрд рублей по расширенном портфелю (годом ранее - 150,48 млрд рублей).

Как следует из материалов ВЭБ.РФ, на результаты инвестирования в 2018 году существенное влияние оказала негативная рыночная конъюнктура.

В настоящее время Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ управляет средствами пенсионных накоплений около 36 млн будущих пенсионеров.