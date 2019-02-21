Мониторинг за судоходством в Арктике станет круглосуточным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуационный центр, который создадут в Мурманске, позволит круглосуточно отслеживать движение судов и управлять им, сообщил начальник управления дирекции Северного морского пути (СМП) Росатома Александр Ольшевский на международной конференции "Арктика 2019" в Москве.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует создать ситуационный центр арктического судоходства в Мурманске через два года. Центр в том числе будет заниматься прокладкой наиболее оптимальных маршрутов во льдах между образующимися трещинами, что оптимизирует расходы судовладельцев.

"Мы, Росатом, представили 15 февраля в правительство проектный план, где предусмотрено создание штаба морских операций, который бы организовывал ледокольную проводку, организовывал плавание судов. <…> В планах у нас создать ситуационный центр в Мурманске, операторы которого работали бы круглосуточно - в отличие от того, что сейчас", - сказал Ольшевский.

Он отметил, что управление флотом должно быть круглосуточным, тогда как сейчас администрация Севморпути работает только в будние дни в дневное время. По его словам, в ситуационном центре будет круглосуточно дежурить оператор, который будет отслеживать движение судов, выходить с ними на связь и решать другие оперативные задачи.

Распоряжением правительства РФ от 15 марта 2013 года для управления СМП было создано Федеральное государственное казенное учреждение "Администрация Северного морского пути", подведомственное Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ. В функции администрации входит выдача разрешений на плавание судов в акватории СМП, мониторинг и предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке на СМП, содействие в проведении поисковых и спасательных работ.