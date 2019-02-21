В ПФР заявили, что увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн россиян

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 млн человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

"Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты", - сказали в пресс-службе.

В ПФР добавили, что новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. "Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления", - отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Минтруда ТАСС сообщили, что для этого планируется изменить схему начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. Сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществляться индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку.