"Роснефть" в 2018 году перечислила в бюджет более 4 трлн рублей налогов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" в 2018 году подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика, перечислив в бюджет более 4 трлн рублей, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Год стал рекордным для показателей. В 2018 году мы подтвердили статус крупнейшего российского налогоплательщика и по итогам года перевели в бюджет в общем более 4 трлн рублей", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", кроме поступлений в бюджет, компания перечислила рекордный объем дивидендов за прошлый год - 225 млрд рублей, в том числе больше 112 млрд руб. главному акционеру - "Роснефтегазу".

"За прошлый год рост рыночной капитализации составил около 40%. Более того, в 2018 году компания снизила долговую нагрузку, более $14 млрд, это как раз повлияло и на котировки, на капитализацию компании", - отметил Сечин.

О поставках топлива

Также Сечин заявил, что "Роснефть" в 2019 году увеличивает поставки топлива на внутренний рынок от 10% до 15%.

"В 2018 году мы увеличили объем поставок моторных топлив на внутренний рынок на 4%, до около 28 млн т. В 2019 году это все сохраняется, в настоящее время мы по отношению к прошлому году увеличиваем поставки на внутренний рынок от 10% до 15%", - отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что объем переработки нефти на российских НПЗ "Роснефти" в 2018 году вырос на 2,8% и составил 103,3 млн т, с учетом зарубежных активов на фоне улучшения рыночной конъюнктуры показатель вырос на 2% - до 115 млн т.

Глубина переработки за 2018 год составила 75,1%, выход светлых нефтепродуктов - 58,1%.

Компания заявляет, что полностью выполняет взятые на себя обязательства по стабильному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктов. По итогам 2018 года нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" нарастили объем производства автомобильных топлив на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 39,1 млн т.

При этом "Роснефть" в 2018 году увеличила реализацию моторных топлив на внутреннем рынке до 28,7 млн т, что выше уровня 2017 года на 5%.

О планах по строительству заправочных станций

Сечин рассказал, что "Роснефть" планирует к 2022 году построить 170 заправочных станций газомоторного топлива. "В настоящее время мы построили 11 станций и к 2022 году планируем 170 станций построить на газомоторном топливе", - сказал он.

По его словам, компания ведет работу по улучшению нормативной базы и представит свои предложения по снижению административных барьеров, снятию регуляторных ограничений, развитию рынка газомоторного топлива. "В общем, все те вопросы, которые и вы, и президент страны ставите перед нами, включены в повестку работы компании", - добавил он.

Развивать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России "Роснефть" планирует вместе с китайской Beijing Gas, которая получит 45-процентную долю в совместном предприятии.

Планируется, что помимо строительства в России 170 АГНКС компании также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.

Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в КНР.

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