Ставрополье представило два проекта для поддержки по программе развития СКФО в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Два проекта от Ставропольского края претендуют на поддержку в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)" в 2019 году. Инициативы инвесторов касаются строительства тепличного комплекса и создания производства по выращиванию индейки, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"Для участия в конкурсном отборе на 2019 год от края в Министерство РФ по делам Северного Кавказа направлено два проекта: строительство тепличного комплекса площадью 6,9 га в городе Лермонтове стоимостью 817 млн рублей и создание комплекса по выращиванию индейки объемом 5,1 тыс. т в год стоимостью 1,1 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Ранее победителями конкурсного отбора для предоставления господдержки стали четыре инвестиционных проекта общей стоимостью 2,3 млрд рублей, поддержка федерального бюджета составила 500 млн рублей. В частности, реализуются проекты модернизации животноводческого комплекса, производства хлебобулочных изделий, закладки фруктового сада и создания производства прицепной техники. Планируется, что проекты дадут региону 300 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что поддержка проектов ведется через выделение средств субъектам СКФО на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе, этот механизм господдержки введен в округе в 2017 году. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. В первые два года на Северном Кавказе были выделены средства на поддержку 26 инвестиционных проектов в размере 5 млрд рублей. На 2019 год регионы подали заявки по 19 проектам.