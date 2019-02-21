Лавров считает, что деловые круги ЕС устали от санкций и конфронтации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Деловые круги Евросоюза устали от санкций и конфронтации и готовы возобновить сотрудничество с РФ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Несмотря на сложности, а они есть, никто их не скрывает, ощущалось, что деловые круги устали от санкций, от конфронтации, и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества", - сказал министр, напомнив собравшимся о ряде встреч российского руководства с представителями европейского бизнеса в последнее время.

"Мы такой настрой поддерживаем, он уже приносит свои практические результаты, в частности между Россией и Евросоюзом уже второй год подряд растет товарооборот: в прошлом году - на 20% и приблизился к $300 млрд. Это конечно существенно меньше рекордного 2013 года, когда было более $440 млрд, но тем не менее тенденция к возобновлению роста товарооборота налицо", - отметил Лавров.

"Несмотря на известную линию Брюсселя, мы наблюдаем оживление и политического диалога", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров констатировал, что между РФ и ЕС продвигается сотрудничество в таких отраслях, как наука и технологии, культура, миграция и борьба с терроризмом.

Глава МИД РФ отметил, что связи между Россией и Евросоюзом в различных областях свидетельствуют о том, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет. "Это все, конечно, разовые, спорадические контакты, но тем не менее они позитивны и подтверждают, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет", - подчеркнул он.

Открытие новых позитивных возможностей

Россия выступает за открытие новых позитивных возможностей для развития иностранного бизнеса в стране, отметил Лавров.

"Мы хотим, чтобы перед иностранным бизнесом открывались новые позитивные возможности, - указал министр. - Это начинают осознавать и в Европе, о чем говорит недавно выпущенный документ Восточного комитета германской экономики, в котором содержится призыв пересмотреть стратегию ЕС в отношении России и приступить к развитию полноформатного экономического сотрудничества".

"Попытки [западных стран] помешать экономическому и технологическому развитию РФ не удались и не удадутся. Наша экономика справляется, гибко реагирует на колебания внешнеэкономической конъюнктуры, и мы принимаем меры по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе в рамках специальных экономических зон на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР)", - подчеркнул Лавров.

По его словам, формат консультативного совета по иностранным инвестициям при председателе правительства РФ "хорошо себя зарекомендовал". "Показательно, что больше половины его членов - представители крупнейших европейских компаний, - продолжил министр. - И результатом проводимой в этом направлении работы стало улучшение международных инвестиционных позиций нашей страны. Об этом говорит тот факт, что Россия поднялась на несколько позиций в рейтинге Всемирного банка".

Согласно результатам последнего опроса членов АЕБ, РФ поднялась на 21 пункт и заняла 145 место из 200 по привлекательности для инвесторов.