Цены на бензин и дизель в России за неделю снизились на четыре копейки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 11 по 17 февраля 2019 года снизились на 4 копейки, до 44,06 рубля и 47,08 за литр соответственно, сообщил Росстат.

В том числе бензин марки Аи-92 в среднем подешевел на 4 копейки, до 41,76 рубля за литр, Аи-95 - на 5 копеек, до 45,05 рубля за литр, а Аи-98 - на 1 копейку, до 50,86 рубля за литр.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Салехарде - на 5% и Владимире - на 1,9%.

При этом увеличение цен на бензин на 0,1% было зафиксировано в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Симферополе и Нальчике.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,9 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 - от 44,89 до 48,99 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,2 до 43,12 рубля, марки АИ-95 - от 43,3 до 46,6 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина за отчетную неделю сократился на 3,9%, до 766,8 тыс. т, дизельного топлива - на 0,5%, до 1,56 млн т.