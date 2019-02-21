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Международные резервы России за неделю снизились на $400 млн

По данным ЦБ, они составили $474,6 млрд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 15 февраля 2019 года составили $474,6 млрд, что примерно на $400 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,1% "вследствие отрицательной переоценки, в значительной мере скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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