Орешкин: Украина должна обеспечить конкурентные условия для транзита газа из России

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Украина должна обеспечить конкурентные условия для транзита газа из РФ, приведя в соответствующее состояние газотранспортную систему страны. Об этом министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути" в Берлине.

"Будет ли способна газотранспортная система Украины осуществлять эти поставки с технической точки зрения?" - задался вопросом Орешкин.

По его мнению, при соблюдении определенных условий украинской стороной в области технического обеспечения транзита газа, у страны не возникнет проблем с получением контрактов. "Мы знаем о проблемах с технологическим состоянием [инфраструктуры на Украине]. Надеемся, что условия поставки будут конкурентоспособными, и тогда, я думаю, компании с удовольствием будут пользоваться такой возможностью", - заключил министр.

"Это вопрос во многом экономический, вопрос, который должны решать компании, которые участвуют в поставках и в покупке газа, вопрос в маршрутах, точках доставки, вопрос экономической эффективности, вопрос надежности газотранспортной системы", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что продление транзита российского газа через Украину после 2019 года возможно, если страна предоставит конкурентные условия.

21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии. Результатов она не принесла. Киев получил предложения о продолжении транзита газа из РФ после 2019 года сразу и от российской, и от европейской сторон. Как заявили представители украинской делегации, предложение России просто продлить действующий контракт Украину не устраивает, а предложение Еврокомиссии в Киеве намерены изучить.